Суд в Мичигане вынес приговор родителям подростка, устроившего стрельбу в школе

Суд округа Окленд, штат Мичиган, приговорил к тюремному заключению Джеймса и Дженнифер Крамбли - родителей 17-летнего Итана Крамбли, устроившего стрельбу в школе города Оксфорд в 2021 году.

Суд округа Окленд, штат Мичиган, приговорил к тюремному заключению Джеймса и Дженнифер Крамбли - родителей 17-летнего Итана Крамбли, устроившего стрельбу в школе города Оксфорд в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, супруги Крамбли стали первыми родителями в истории США, осужденными в связи со школьным шутингом.

Джеймса и Дженнифер Крамбли приговорили к 10-15 годам тюремного заключения. Их признали виновными в непредумышленном убийстве, а именно в том, что они предоставили сыну доступ к оружию и пренебрегли его психическим здоровьем.

Супругов Крамбли задержали в декабре 2021 года - через три дня после того, как их сын устроил стрельбу в своей школе, убив четырех человек и ранив еще семерых. Итана Крамбли задержали на месте преступления. В 2023 году его приговорили к пожизненному лишению свободы. Крамбли полностью признал вину.

Дела Джеймса и Дженнифер Крамбли рассматривали отдельно, однако приговор им огласили вместе. На заседании они попросили прощения у семей погибших во время шутинга.