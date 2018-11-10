Суд в Македонии постановил срочно отправить экс-премьера страны в тюрьму

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Экс-премьер Македонии и до недавних пор самый влиятельный политик своей страны Никола Груевский, приговоренный к двум годам тюрьмы, должен срочно начать отбывать наказание, постановил суд в Скопье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Груевский осужден за злоупотребление служебным положением при покупке автомобиля стоимостью свыше 500 тысяч евро. Он просил суд отложить наказание из-за необходимости исполнения обязанностей в парламенте и работы над книгой. Последняя апелляция была отклонена в пятницу как необоснованная.

Дело, по которому экс-премьер стал главным обвиняемым, касается приобретения Mercedes-Benz S600, обошедшийся в 2012 году государственному бюджету почти в 573 тысячи евро. Оно стало известно в СМИ под названием "Танк". По версии обвинения, спецавтомобиль покупался через МВД страны по желанию и для удовлетворения личных запросов экс-премьера, а госзакупка была оформлена таким образом, что ее исход был известен заранее. Груевский свою вину отрицал.