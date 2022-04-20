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Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США

Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.
Другие страны
20 апреля 2022 г. 14:07
Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США

Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости.

Теперь дело о выдаче австралийца в Соединенные Штаты, где ему инкриминируются преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации, и грозит 175 лет тюремного заключения, примет глава МВД Великобритании Прити Пател. При этом у защиты Ассанжа остается возможность подать апелляцию в Высокий суд Лондона, если министр примет решение об экстрадиции.

13.26

Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались у суда, который должен выдать ордер на экстрадицию, и требуют его немедленного освобождения.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости.

Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду должен выдать ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. Решение о выдаче ордера было принято еще 2 апреля, окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая.

В среду утром сторонники собрались возле здания суда с плакатами "Не экстрадируйте Ассанжа. Журналистика - не преступления", "Покойся с миром британская справедливость", "Посадите военных преступников, освободите Ассанжа".

Участники акции требуют немедленного освобождения из тюрьмы Белмарш, где он содержится. Сторонники Ассанжа считают, что спустя два года судебных разбирательств его судьба вновь будет определяться политическим решением.

Правозащитная организация Amnesty International считает, что если Ассанж будет экстрадирован в США, то Великобритания нарушит свои международные обязательства по соблюдению прав человека.

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Версия на английском языке Assange supporters gather outside London court to demand his release

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