Суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа в США

Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, адвокаты американской стороны, по всей видимости, будут подавать апелляцию.
Оглашая вердикт, Барайтсер отметила, что, по сути, здоровье Ассанжа – единственная причина отклонить запрос об экстрадиции основателя Wikileaks.
"Последний субстантивный аргумент защиты связан со здоровьем Ассанжа, и я провела некоторое время, изучая состояние здоровья и заключения психиатров… Я учла, что к нему в США могут быть применены особые административные меры, предполагающие серьезную изоляцию. Она может негативно сказаться на психологическом здоровье Ассанжа", - сказала Барайтсер.
По ее мнению, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появится суицидальные мысли.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции.
Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.