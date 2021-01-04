Суд в Лондоне отказался экстрадировать Ассанжа в США

"Последний субстантивный аргумент защиты связан со здоровьем Ассанжа, и я провела некоторое время, изучая состояние здоровья и заключения психиатров… Я учла, что к нему в США могут быть применены особые административные меры, предполагающие серьезную изоляцию. Она может негативно сказаться на психологическом здоровье Ассанжа", - сказала Барайтсер.

По ее мнению, у Ассанжа, страдающего депрессией, расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, могут вновь появится суицидальные мысли.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции.