Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, убившего 19 человек

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Народный суд средней ступени городского округа Цюйцзин китайской провинции Юньнань приговорил к смертной казни жителя провинции, хладнокровно убившего в сентябре 2016 года 19 человек, сообщаетReport cо ссылкой на Центральное телевидение КНР.

По данным правоохранительных органов, 28 сентября 28-летний Ян Цинпэй приехал к домой в деревню в уезде Хуэйцзэ к родителям и вечером попросил у них денег. На этой почве между ними возник конфликт, и Ян убил отца и мать. После этого он побоялся, что о преступлении станет известно и принял решение убить 17 соседей.

Преступление было раскрыто менее чем за двое суток, преступник был арестован в городе Куньмин, после ареста он сразу сознался в преступлении.

Отмечается, что Ян Цинпэй не намерен подавать апелляцию.