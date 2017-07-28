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    Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, убившего 19 человек

    Ян Цинпэй не намерен подавать апелляцию

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Народный суд средней ступени городского округа Цюйцзин китайской провинции Юньнань приговорил  к смертной казни жителя провинции, хладнокровно убившего в сентябре 2016 года 19 человек, сообщаетReport cо ссылкой на  Центральное телевидение КНР.

    По данным правоохранительных органов, 28 сентября 28-летний Ян Цинпэй приехал к домой в деревню в уезде Хуэйцзэ к родителям и вечером попросил у них денег. На этой почве между ними возник конфликт, и Ян убил отца и мать. После этого он побоялся, что о преступлении станет известно и принял решение убить 17 соседей.

    Преступление было раскрыто менее чем за двое суток, преступник был арестован в городе Куньмин, после ареста он сразу сознался в преступлении.

    Отмечается, что Ян Цинпэй не намерен подавать апелляцию. 

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