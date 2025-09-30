Суд в Китае приговорил к смертной казни 11 членов семейного синдиката из Мьянмы
Другие страны
- 30 сентября, 2025
- 09:20
Народный суд промежуточной инстанции Вэньчжоу приговорил троих членов влиятельной семьи Мин из Кокканга (Мьянма) вместе с восемью подельниками к смертной казни. Они обвиняются в участии в семейном преступном синдикате, которая организовала незаконные азартные игры.
Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на судебную инстанцию.
Семья занимался мошенническими операциями, которые превысили $1,4 млрд, а также члены семья убивали "непокорных работников".
Суд также вынес смертные приговоры с отсрочкой исполнения на два года еще пятерым обвиняемым. Еще 12 получили тюремные сроки от пяти до 24 лет. Смертные приговоры с отсрочкой исполнения на два года в Китае часто заменяются пожизненным заключением.
