Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Суд в Китае приговорил к смертной казни 11 членов семейного синдиката из Мьянмы

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 09:20
    Суд в Китае приговорил к смертной казни 11 членов семейного синдиката из Мьянмы

    Народный суд промежуточной инстанции Вэньчжоу приговорил троих членов влиятельной семьи Мин из Кокканга (Мьянма) вместе с восемью подельниками к смертной казни. Они обвиняются в участии в семейном преступном синдикате, которая организовала незаконные азартные игры.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на судебную инстанцию.

    Семья занимался мошенническими операциями, которые превысили $1,4 млрд, а также члены семья убивали "непокорных работников".

    Суд также вынес смертные приговоры с отсрочкой исполнения на два года еще пятерым обвиняемым. Еще 12 получили тюремные сроки от пяти до 24 лет. Смертные приговоры с отсрочкой исполнения на два года в Китае часто заменяются пожизненным заключением.

    Китай смертная казнь семейный синдикат Мьянма
    Çin məhkəməsi qanunsuz qumar oyunlar təşkil edən 11 nəfəri ölüm cəzasına məhkum edib

    Последние новости

    10:36

    Выручка Азербайджана за 8 месяцев от экспорта хлопка составила $125 млн

    АПК
    10:35

    Задержаны граждане Афганистана, нарушившие госграницу Азербайджана

    Происшествия
    10:32

    В Индонезии из-за обрушения здания школы-интерната погибли три человека - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:30
    Фото

    Азербайджанский пловец завоевал золотую медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    10:29

    За 8 месяцев "Азеркосмос" экспортировал услуги на $12 млн

    ИКТ
    10:29
    Фото

    В Баку проходит II Азербайджано-Узбекский медиа форум

    Медиа
    10:28

    Азербайджан за 8 месяцев экспортировал томатов на $157 млн

    АПК
    10:27

    Шахбазов: Баку стал авторитетной платформой для ускорения климатической повестки

    Энергетика
    10:21

    МИД Узбекистана: Ташкент и Баку планируют на 2026 год насыщенную повестку - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    Лента новостей