Суд в Китае приговорил экс-главу CITIC Group к 18 годам тюрьмы за взятки

Суд промежуточной ступени города Чанша в центральном регионе КНР в субботу приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего исполнительного директора китайской инвестиционной корпорации CITIC Group Чжао Цзинвэня.

Суд промежуточной ступени города Чанша в центральном регионе КНР в субботу приговорил к 18 годам лишения свободы бывшего исполнительного директора китайской инвестиционной корпорации CITIC Group Чжао Цзинвэня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Как отмечается в судебном постановлении, он признан виновным во взяточничестве и коррупции. Помимо тюремного срока, Чжао Цзинвэню придется выплатить штраф в размере 3,2 млн юаней (около 495 тыс. долларов США по текущему курсу).

Согласно вердикту, бывший исполнительный директор получил смягченный приговор в связи с тем, что "признался в совершенных преступлениях и раскаялся", "вернул все имеющиеся незаконно присвоенные средства" и не препятствовал ходу следствия.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. Согласно официальным данным, с этого момента в Китае подверглись наказаниям и дисциплинарным взысканиям более 4,1 млн человек. За последние несколько лет в результате масштабной общенациональной кампании лишились постов и были приговорены к тюремному заключению вплоть до пожизненного не только простые чиновники, но и официальные лица высокого ранга.