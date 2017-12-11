Суд в Киеве отпустил Михаила Саакашвили на свободу

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Печерский районный суд Киева освободил экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Как передает Report, такое решение огласила в понедельник следственный судья Лариса Цокол.

Таким образом судья отказала прокурорам в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке. Прокуроры просили для Саакашвили 2 месяца круглосуточного домашнего ареста.