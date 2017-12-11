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    Суд в Киеве отпустил Михаила Саакашвили на свободу

    Суд отклонил ходатайство обвинения о домашнем аресте экс-главы Одесской области

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Печерский районный суд Киева освободил экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

    Как передает Report, такое решение огласила в понедельник следственный судья Лариса Цокол.

    Таким образом судья отказала прокурорам в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

    Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке. Прокуроры просили для Саакашвили 2 месяца круглосуточного домашнего ареста. 

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