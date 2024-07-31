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Суд в Кении признал ряд введенных ранее налогов неконституционными

Суд в Кении признал ряд введенных ранее налогов неконституционными Апелляционный суд в Кении постановил, что некоторые налоги, введенные в 2023 году, являются неконституционными.
Другие страны
31 июля 2024 г. 20:58
Суд в Кении признал ряд введенных ранее налогов неконституционными

Апелляционный суд в Кении постановил, что некоторые налоги, введенные в 2023 году, являются неконституционными.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

В постановлении суда отмечается, что некоторые из мер, утвержденных Финансовым актом 2023 года, в том числе повышение в два раза налога на топливо, более высокие акцизы на мобильные платежи, налог на цифровые активы и повышение ставки налога на зарплату с 30% до 35%, нарушают законы Кении о формировании бюджета, а процесс принятия налогов был неконституционным.

Напомним, что демонстрации против их повышения начались в Кении 18 июня и активизировались 25 июня (тогда протестующие подожгли здания парламента и городского совета в столице), в результате чего погибли 50 человек, более 350 пострадали.

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