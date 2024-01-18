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Суд в Кении обвинил в терроризме пастора, заморившего голодом более 400 человек

Суд в Кении обвинил в терроризме пастора, заморившего голодом более 400 человек Кенийскому пастору Полу Маккензи, задержанному в апреле в связи с расследованием гибели 429 человек, предъявлены обвинения в терроризме.
Другие страны
18 января 2024 г. 20:48
Суд в Кении обвинил в терроризме пастора, заморившего голодом более 400 человек

Кенийскому пастору Полу Маккензи, задержанному в апреле в связи с расследованием гибели 429 человек, предъявлены обвинения в терроризме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Agence France-Presse.

Как отмечается, суд в кенийском городе Момбаса предъявил обвинения в терроризме после того, как он и еще 94 подозреваемых не признали свою вину. Кроме того, лидеру секты "Хорошие новости" предъявлены обвинения в участии в организованной преступной деятельности.

Секта "Хорошие новости" базировалась на востоке Кении на территории расположенного в лесу Шакахола поместья пастора, который создал ее около 20 лет назад. Специальная группа экспертов 1 мая начала вскрытие эксгумированных тел. Сотрудники получили данные, согласно которым большинство из них умерли от голода.

На протяжении последних двух десятилетий Маккензи проповедовал крайние формы голодания, что, по его мнению, является для верующего наиболее быстрым путем обрести вечную жизнь. Как сообщили очевидцы, Маккензи объявил, что 15 апреля 2023 года произойдет конец света и членам его секты следует умереть накануне этого дня, чтобы не стать жертвами апокалипсиса и тем самым обречь себя на вечные муки. Пастор сдался властям в апреле 2023 года и сейчас ожидает суда. Дело рассматривается особым трибуналом по причине исключительной тяжести обвинений.

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