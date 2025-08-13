Суд в Канаде обязал МАУ выплатить компенсации жертвам авиакатастрофы в Тегеране

Апелляционный суд Онтарио подтвердил решение о том, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) несет ответственность за сбитый самолет рейса PS752 в Тегеране 8 января 2020 года.

Апелляционный суд Онтарио подтвердил решение о том, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) несет ответственность за сбитый самолет рейса PS752 в Тегеране 8 января 2020 года.

Как передает Report, об этом издание "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

Суд признал халатность МАУ в том, что она не оценила риски, связанные с выполнением полетов из Тегерана. Это решение означает, что МАУ теперь должна полностью компенсировать убытки всем семьям пассажиров, погибших в результате катастрофы.

Напомним, рейс PS752 потерпел крушение под Тегераном на пути в Киев.

Через несколько дней после официальных возражений Иран признал, что подразделение Корпуса стражей исламской революции непреднамеренно сбило самолет на фоне обострения напряженности в отношениях с США из-за убийства американским беспилотником высокопоставленного генерала Касема Сулеймани вблизи Багдада.

Отметим, что в результате крушения погибли все находившиеся на борту самолета 176 человек - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство жертв были иранцами и канадцами, но 11 из них были гражданами Украины.

Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора о сбивании этого пассажирского самолета в конце декабря 2022 года.

Иск против Ирана в Международную организацию гражданской авиации был подан в январе 2024 года. В марте 2025-го Тегеран пытался оспорить юрисдикцию ИКАО, но его возражения отклонил Совет организации.