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Суд в Испании выдал ордер на арест сына президента Экваториальной Гвинеи

Суд в Испании выдал ордер на арест сына президента Экваториальной Гвинеи Испанский трибунал выдал ордер на арест одного из сыновей президента Экваториальной Гвинеи, государственного секретаря президента и главы службы внешней разведки Кармело Овоно Обианга и двух других чиновников, подозреваемых в причастности к похищению и пы
Другие страны
23 февраля 2024 г. 22:03
Суд в Испании выдал ордер на арест сына президента Экваториальной Гвинеи

Испанский трибунал выдал ордер на арест одного из сыновей президента Экваториальной Гвинеи, государственного секретаря президента и главы службы внешней разведки Кармело Овоно Обианга и двух других чиновников, подозреваемых в причастности к похищению и пыткам оппозиционеров.

Как передает Report, об этом сообщает Agence France-Presse.

Как отмечается в пресс-релизе испанского трибунала, ордеры также направлены против министра внутренней безопасности страны Николаса Обамы Нчамы и генерального директора службы безопасности президента Исаака Нгемы Эндо.

Испанское правосудие подозревает главу разведки и двух других высокопоставленных чиновников в причастности к похищению и пыткам четырех политических оппонентов, среди которых гражданин Испании Хулио Обама Мефуман, умерший в январе 2023 года. Оппозиционное движение Экваториальной Гвинеи утверждает, что он подвергался пыткам и умер в тюрьме в африканской стране. Правительство Малабо утверждает, что он умер в больнице в результате болезни. Испанец был осужден по обвинению в попытке государственного переворота.

Кроме того, старший сын президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге, который с 2012 года занимает пост вице-президента страны, в июле 2021 года был включен Великобританией в санкционный список лиц, уличенных, по мнению Лондона, в крупномасштабной коррупции. В ответ Экваториальная Гвинея закрыла посольство в Лондоне.

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