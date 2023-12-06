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Суд в Иране обязал власти и экс-политиков США выплатить 49,7 млрд долларов за убийство Сулеймани

Суд в Иране обязал власти и экс-политиков США выплатить 49,7 млрд долларов за убийство Сулеймани Генеральный суд в Тегеране обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,7 млрд долларов за убийство бывшего командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС)
Другие страны
6 декабря 2023 г. 14:52
Суд в Иране обязал власти и экс-политиков США выплатить 49,7 млрд долларов за убийство Сулеймани

Генеральный суд в Тегеране обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,7 млрд долларов за убийство бывшего командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) Касема Сулеймани.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA.

В список обвиняемых попали экс-президент США Дональд Трамп, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео и экс-министр обороны Марк Эспер, а также экс-председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и бывший начальник Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) Кеннет Маккензи. Штраф также обязаны уплатить Госдепартамент, Министерство обороны и Министерство финансов США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а также СЕНТКОМ и Федеральная резервная система США.

Кроме того, суд обязал всех обвиняемых по делу об убийстве Сулеймани принести ответчикам публичные извинения, опубликовав их в одном из наиболее популярных местных изданий.

Всего по этому делу было подано не менее 3 318 исков, суд провел три публичных слушания, после которых огласил свой вердикт. Приговор вынесен заочно и может быть обжалован в течение двух месяцев.

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