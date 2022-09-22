Суд в Ираке отменил решение о воссоздании национальной нефтяной компании INOC

Федеральный верховный суд Ирака признал недействительным правительственный указ, по которому была воссоздана Иракская национальная нефтяная компания (Iraqi National Oil Company, INOC) как самостоятельная организация.

Федеральный верховный суд Ирака признал недействительным правительственный указ, по которому была воссоздана Иракская национальная нефтяная компания (Iraqi National Oil Company, INOC) как самостоятельная организация.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Iraq Oil Report.

Суд счел, решения правительства Ирака о воссоздании INOC и назначении ее руководства не имеют законной силы.

INOC была создана в 1966 году, однако в 1987 году власти Ирака разделили ее на несколько региональных компаний, управление которыми перешло к Министерству нефтяной промышленности страны. В октябре 2018 года правительство приняло решение воссоздать INOC, передав в ее управление девять нефтяных госкомпаний. В январе 2019 года Федеральный верховный суд заявил, что такое решение может нарушать конституцию страны.

В августе 2020 года президентом INOC был назначен министр нефти Ирака Ихсан Исмаил. Однако в марте 2022 года иракский парламент отстранил его от этой должности.

Изначально предполагалось, что INOC начнет работу в третьем квартале 2021 года или в первом квартале 2022 года. В 2021 году компания подписала ряд соглашений с французской TotalEnergies по проектам разработки нефти и газа в Ираке.