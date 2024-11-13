Суд в Иерусалиме отклонил просьбу адвокатов Нетаньяху перенести слушание

Окружной суд Иерусалима отклонил просьбу адвокатов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перенести слушание по делу о злоупотреблениях против израильского премьера на февраль 2025 года.

Окружной суд Иерусалима отклонил просьбу адвокатов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перенести слушание по делу о злоупотреблениях против израильского премьера на февраль 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщил в среду израильский новостной портал Ynet.

"Окружной суд Иерусалима отклонил ходатайство премьер-министра Биньямина Нетаньяху об отсрочке его показаний в рамках судебного процесса, который должен начаться через три недели", - говорится в сообщении.

В ноябре адвокаты премьера обратились в окружной суд Иерусалима с просьбой перенести судебное заседание с 2 декабря 2024 года на середину февраля 2025 года, так как ряд инцидентов в сфере безопасности помешал в достаточной мере ознакомиться с материалами дел и выстроить линию защиты.

В июле этого года окружной суд Иерусалима постановил, что новое слушание по делу о злоупотреблениях против премьер-министра Биньямина Нетаньяху состоится 2 декабря 2024 года. При назначении даты суд принял во внимание общественный интерес в продвижении дела и условия военных действий в секторе Газа и дал премьер-министру время для подготовки к даче показаний.

В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla!.