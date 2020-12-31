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Суд в Гонконге вернул под стражу медиамагната Джимми Лая

Суд в Гонконге вернул под стражу медиамагната Джимми Лая Апелляционный суд последней инстанции Гонконга в четверг постановил ужесточить меру пресечения в отношении медиамагната Джимми Лая, обвиняемого в нарушении закона о нацбезопасности. Его переведут из-под домашнего ареста вновь под стражу,
Другие страны
31 декабря 2020 г. 13:34
Суд в Гонконге вернул под стражу медиамагната Джимми Лая

Апелляционный суд последней инстанции Гонконга в четверг постановил ужесточить меру пресечения в отношении медиамагната Джимми Лая, обвиняемого в нарушении закона о нацбезопасности. Его переведут из-под домашнего ареста вновь под стражу,

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция RTHK.

23 декабря суд согласился отпустить Лая под домашний арест под залог в размере 10 млн гонконгских долларов (1,3 млн долларов США), запретив ему перемещаться, общаться с иностранцами, журналистами и делать записи в социальных сетях. Однако правительственный департамент юстиции подал апелляцию для обжалования этого решения, которая была удовлетворена.

Таким образом, бизнесмен вновь будет помещен в следственный изолятор и будет оставаться там до следующего судебного заседания, намеченного на 16 апреля.

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