Суд в Гонконге вернул под стражу медиамагната Джимми Лая

Апелляционный суд последней инстанции Гонконга в четверг постановил ужесточить меру пресечения в отношении медиамагната Джимми Лая, обвиняемого в нарушении закона о нацбезопасности. Его переведут из-под домашнего ареста вновь под стражу,

Апелляционный суд последней инстанции Гонконга в четверг постановил ужесточить меру пресечения в отношении медиамагната Джимми Лая, обвиняемого в нарушении закона о нацбезопасности. Его переведут из-под домашнего ареста вновь под стражу,

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция RTHK.

23 декабря суд согласился отпустить Лая под домашний арест под залог в размере 10 млн гонконгских долларов (1,3 млн долларов США), запретив ему перемещаться, общаться с иностранцами, журналистами и делать записи в социальных сетях. Однако правительственный департамент юстиции подал апелляцию для обжалования этого решения, которая была удовлетворена.

Таким образом, бизнесмен вновь будет помещен в следственный изолятор и будет оставаться там до следующего судебного заседания, намеченного на 16 апреля.