​Суд в Эквадоре запросил Интерпол о задержании экс-главы МИД страны

Судья вынес решение о предварительном заключении экс-главы МИД Эквадора, покинувшего страну, и запросил Интерпол о его задержании, сообщила прокуратура страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Экс-министр Рикардо Патиньо, которого власти подозревают в связях с близкими к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу людьми, в среду покинул страну, сообщил портал El Comercio. Он отправился в Перу.

"Судья Флавио Паломо вынес решение о предварительном заключении в отношении Рикардо П. за его предполагаемое участие в подстрекательстве к преступлению и по просьбе прокуратуры запросил Интерпол о его задержании", - говорится в Twitter прокуратуры Эквадора.

В сообщении фамилия экс-министра не называется, однако портал El Comercio отмечает, что речь идет именно о Патиньо.

Ранее Эквадор, в посольстве которого в Лондоне основатель WikiLeaks скрывался с 2012 год, решил отказать Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Утром 11 апреля его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и назначил следующие слушания по делу на 2 мая.