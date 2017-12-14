Суд в Эквадоре приговорил вице-президента страны Хорхе Гласа к шести годам тюрьмы

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Уголовный суд Эквадора приговорил вице-президента страны Хорхе Гласа к шести годам тюремного заключения.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, соответствующий вердикт зачитал судья Эдгар Флорес Миер.

Политик был признан виновным в организации преступного сообщества, созданного для незаконного обогащения. Дело, о котором идет речь, связано с коррупционными схемами, применявшимися бразильской строительной компанией Odebrecht ("Одебрехт").

Суд счел доказанным, что Глас получал от нее взятки за помощь в заключении контрактов с эквадорским правительством. Эти деньги якобы перечислялись через другую компанию, зарегистрированную в офшорной зоне на Маршалловых островах. Обвинения были предъявлены еще 11 подозреваемым, в том числе Рикардо Рибере - дяде вице-президента. По версии следствия, Рибера выступал в роли доверенного лица Гласа в этой преступной схеме.

Согласно вердикту, все фигуранты дела признаны виновными и приговорены к различным тюремных срокам. Они также должны возместить ущерб от своей преступной деятельности, который был оценен более чем в 33 млн долларов. Как эта сумма будет распределена между подсудимыми, не сообщается. Четверо обвиняемых скрылись от правосудия и до сих пор находятся в бегах.