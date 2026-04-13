    Суд в Екатеринбурге приговорил Шахина и Мутвалы Шыхлински к длительным тюремным срокам

    Суд в Екатеринбурге приговорил Шахина и Мутвалы Шыхлински к длительным тюремным срокам

    Кировский районный суд Екатеринбурга (Россия) признал бывшего главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы Шыхлински виновными в якобы применении насилия в отношении представителя власти.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Согласно информации, Шахину Шыхлински назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима, его сыну - восемь лет колонии общего режима.

    По данным следствия, в июле 2025 года Шахина Шыхлински задержали у торгового центра "Баку Плаза" в Екатеринбург. В момент задержания он находился в автомобиле, которым управлял его сын. Во время попытки силовиков вытащить Шахина Шыхлински из машины автомобиль резко сдал назад, в результате чего один из сотрудников ФСБ упал.

    Ранее, в марте, Шахин Шыхлински уже был приговорен к 22 годам колонии строгого режима по делу об убийстве и покушении, совершенных в 2001 и 2011 годах. В совокупности его окончательный срок составил 24 года: первые четыре года он проведет в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима.

    Yekaterinburq məhkəməsi Şahin və Mutvalı Şıxlınskini uzunmüddətli həbs cəzasına məhkum edib

