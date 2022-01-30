Суд в ДР Конго приговорил 51 человека к смертной казни за убийство сотрудников ООН

Военный трибунал в Демократической Республике Конго (ДРК) приговорил 51 человека к смертной казни за убийство в 2017 году двух сотрудников ООН.

Военный трибунал в Демократической Республике Конго (ДРК) приговорил 51 человека к смертной казни за убийство в 2017 году двух сотрудников ООН.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse .

По его информации, еще один подозреваемый был осужден на 10 лет тюрьмы. Кроме того, двум обвиняемым вынесли оправдательный приговор по данному делу.

При этом, агентство отмечает, что в ДРК с 2003 года действует мораторий на смертную казнь. Она обычно заменяется на пожизненное заключение.

Двое сотрудников ООН - гражданин США и гражданка Швеции - пропали без вести в марте 2017 года в конголезской провинции Касаи. Они исследовали места массовых захоронений людей, убитых в вооруженных столкновениях в регионе. Тела экспертов были найдены две недели спустя. По официальной версии, их убили местные ополченцы. В Совете Безопасности ООН в июне того же года высказали предположение, что убийство было преднамеренным и к нему могли быть причастны сотрудники местных спецслужб.