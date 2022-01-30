О нас
Report Georgia
Аудио новости

Суд в ДР Конго приговорил 51 человека к смертной казни за убийство сотрудников ООН

Суд в ДР Конго приговорил 51 человека к смертной казни за убийство сотрудников ООН Военный трибунал в Демократической Республике Конго (ДРК) приговорил 51 человека к смертной казни за убийство в 2017 году двух сотрудников ООН.
Другие страны
30 января 2022 г. 04:17
Суд в ДР Конго приговорил 51 человека к смертной казни за убийство сотрудников ООН

Военный трибунал в Демократической Республике Конго (ДРК) приговорил 51 человека к смертной казни за убийство в 2017 году двух сотрудников ООН.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

По его информации, еще один подозреваемый был осужден на 10 лет тюрьмы. Кроме того, двум обвиняемым вынесли оправдательный приговор по данному делу.

При этом, агентство отмечает, что в ДРК с 2003 года действует мораторий на смертную казнь. Она обычно заменяется на пожизненное заключение.

Двое сотрудников ООН - гражданин США и гражданка Швеции - пропали без вести в марте 2017 года в конголезской провинции Касаи. Они исследовали места массовых захоронений людей, убитых в вооруженных столкновениях в регионе. Тела экспертов были найдены две недели спустя. По официальной версии, их убили местные ополченцы. В Совете Безопасности ООН в июне того же года высказали предположение, что убийство было преднамеренным и к нему могли быть причастны сотрудники местных спецслужб.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Konqoda BMT əməkdaşlarının qətlində təqsirli bilinən 51 nəfər ölüm cəzasına məhkum edilib

Другие новости из категории

Тяжелое ДТП в Боливии: 11 погибших, 7 раненых
Тяжелое ДТП в Боливии: 11 погибших, 7 раненых
30 января 2022 г. 02:39
ВС Ирака ликвидировали девять террористов ИГИЛ
ВС Ирака ликвидировали девять террористов ИГИЛ
30 января 2022 г. 02:11
Военные лидеры США и Украины обсудили безопасность в Восточной Европе
Военные лидеры США и Украины обсудили безопасность в Восточной Европе
30 января 2022 г. 01:16
В Ираке задержали подозреваемого в причастности к обстрелу аэропорта Багдада
В Ираке задержали подозреваемого в причастности к обстрелу аэропорта Багдада
30 января 2022 г. 00:14
Президентом Италии на второй срок переизбран Серджо Маттарелла
Президентом Италии на второй срок переизбран Серджо Маттарелла
29 января 2022 г. 23:29
Франция готова ввести войска к границе с Украиной
Франция готова ввести войска к границе с Украиной
29 января 2022 г. 22:31
В Австрии с февраля рестораны смогут работать до полуночи
В Австрии с февраля рестораны смогут работать до полуночи
29 января 2022 г. 22:04
Токаев заявил, что будет президентом Казахстана не более двух сроков
Токаев заявил, что будет президентом Казахстана не более двух сроков
29 января 2022 г. 21:01
Авиасообщение в Нью-Йорке почти парализовано из-за снегопада
Авиасообщение в Нью-Йорке почти парализовано из-за снегопада
29 января 2022 г. 20:49
Главы Франции и Германии посетят Украину
Главы Франции и Германии посетят Украину
29 января 2022 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi