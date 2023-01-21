Суд в Британии обязал медучреждение выплатить пациентке £39 млн за врачебную ошибку

В Великобритании суд обязал медучреждение выплатить пациентке компенсацию в размере £39 млн за врачебную ошибку, в результате которой ей ампутировали все четыре конечности.

В Великобритании суд обязал медучреждение выплатить пациентке компенсацию в размере £39 млн за врачебную ошибку, в результате которой ей ампутировали все четыре конечности.

Как передает Report , об этом пишет издание Mirror.

По его информации, ребенка доставили в больницу в графстве Суррей с признаками менингита и сепсиса. Врачи дали ей парацетамол и отправили домой. Но уже через несколько часов ребенка вновь госпитализировали в отделение неотложной помощи с диагнозом "менингококковый сепсис".

У девочки развилась полиорганная недостаточность. В результате ей ампутировали обе ноги выше колена и обе руки выше локтя.

Семья ребенка подала на больницу в суд, утверждая, что своевременно начатая антибиотикотерапия помогла бы избежать ампутации. Медучреждение признало ошибку, и суд в Лондоне встал на сторону семьи. Ребенку будет выплачено £39 млн. Часть денег поступит в виде единовременной выплаты, оставшуюся часть ей будут выплачивать пожизненно один раз в год.