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Суд в Британии обязал медучреждение выплатить пациентке £39 млн за врачебную ошибку

Суд в Британии обязал медучреждение выплатить пациентке £39 млн за врачебную ошибку В Великобритании суд обязал медучреждение выплатить пациентке компенсацию в размере £39 млн за врачебную ошибку, в результате которой ей ампутировали все четыре конечности.
Другие страны
21 января 2023 г. 09:09
Суд в Британии обязал медучреждение выплатить пациентке £39 млн за врачебную ошибку

В Великобритании суд обязал медучреждение выплатить пациентке компенсацию в размере £39 млн за врачебную ошибку, в результате которой ей ампутировали все четыре конечности.

Как передает Report, об этом пишет издание Mirror.

По его информации, ребенка доставили в больницу в графстве Суррей с признаками менингита и сепсиса. Врачи дали ей парацетамол и отправили домой. Но уже через несколько часов ребенка вновь госпитализировали в отделение неотложной помощи с диагнозом "менингококковый сепсис".

У девочки развилась полиорганная недостаточность. В результате ей ампутировали обе ноги выше колена и обе руки выше локтя.

Семья ребенка подала на больницу в суд, утверждая, что своевременно начатая антибиотикотерапия помогла бы избежать ампутации. Медучреждение признало ошибку, и суд в Лондоне встал на сторону семьи. Ребенку будет выплачено £39 млн. Часть денег поступит в виде единовременной выплаты, оставшуюся часть ей будут выплачивать пожизненно один раз в год.

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Версия на английском языке UK Court obliges hospital to pay £39m for meningitis error

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