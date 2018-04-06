Суд в Бразилии выдал ордер на арест экс-президента страны Лулы да Силвы

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Федеральный судья Бразилии Сержиу Моро выдал в четверг ордер на арест экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который ранее был признан виновным по делу о коррупции.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Globo.
Решение суда означает, что уже в самое ближайшее время политик начнет отбывать наказание по делу о коррупции. В конце января Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу лишения свободы.
Бывший бразильский лидер, несмотря на многочисленные уголовные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые состоятся в октябре этого года.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook