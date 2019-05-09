​Суд в Бразилии постановил арестовать экс-президента страны Темера

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Бразильский суд вынес постановление о повторном аресте бывшего президента страны Мишела Темера, обвиняемого в коррупции.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал Globo.

Таким образом суд подтвердил обоснованность состоявшегося 21 марта ареста политика, что впоследствии было оспорено адвокатами Темера. Прокуратура полагает, что, оставаясь на свободе, экс-президент может повлиять на ход следствия. Речь идет об обвинениях в получении взятки в размере 1 млн реалов (более $260 тыс.) через доверенных лиц в обмен на заключение коммерческих контрактов при строительстве атомной электростанции "Ангра-3".

Темер является фигурантом ряда громких коррупционных дел в Бразилии. Одно из них касается президентского указа, упростившего нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на вознаграждение.