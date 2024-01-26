Суд в Бразилии обязал две горнодобывающие компании выплатить компенсации на $9,7 млрд

Бразильский суд обязал австралийскую и бразильскую горнодобывающие корпорации - BHP и Vale выплатить в качестве компенсации 9,7 млрд долларов за ущерб, нанесенный в результате обрушения в 2015 году плотины вблизи города Мариана (штат Минас-Жерайс) на юго-

Бразильский суд обязал австралийскую и бразильскую горнодобывающие корпорации - BHP и Vale выплатить в качестве компенсации 9,7 млрд долларов за ущерб, нанесенный в результате обрушения в 2015 году плотины вблизи города Мариана (штат Минас-Жерайс) на юго-востоке Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

Прорыв дамбы на руднике компании Samarco, которой совместно, 50% на 50%, владеют BHP и Vale, высвободил 60 млн куб. м железорудных отходов и грязи, побочных продуктов добычи железной руды в этом районе, что стало одной из самых крупных экологических катастроф в стране. Были разрушены близлежащие деревни, погибли 19 человек. Сотни километров водных путей вплоть до Атлантического океана были загрязнены.

Судебный вердикт был вынесен в ответ на гражданский иск, поданный прокуратурой и федеральным прокурором. Как отмечает издание, горнодобывающие компании пытались достичь внесудебного урегулирования с государственными органами, но после многих лет споров эти усилия зашли в тупик.

Трагедия вблизи Марианы привлекла внимание мировой общественности к мерам безопасности в горнодобывающей промышленности, отмечает издание. BHP и Vale столкнулись с параллельным коллективным иском в Великобритании с участием почти 700 тыс. истцов.

Как напоминает FT, пять лет назад в том же штате Минас-Жерайс произошел прорыв дамбы на железнорудной шахте Vale в городе Брумадинью. Погибли 270 человек.