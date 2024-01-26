О нас

Суд в Бразилии обязал две горнодобывающие компании выплатить компенсации на $9,7 млрд

Суд в Бразилии обязал две горнодобывающие компании выплатить компенсации на $9,7 млрд Бразильский суд обязал австралийскую и бразильскую горнодобывающие корпорации - BHP и Vale выплатить в качестве компенсации 9,7 млрд долларов за ущерб, нанесенный в результате обрушения в 2015 году плотины вблизи города Мариана (штат Минас-Жерайс) на юго-
Другие страны
26 января 2024 г. 11:58
Суд в Бразилии обязал две горнодобывающие компании выплатить компенсации на $9,7 млрд

Бразильский суд обязал австралийскую и бразильскую горнодобывающие корпорации - BHP и Vale выплатить в качестве компенсации 9,7 млрд долларов за ущерб, нанесенный в результате обрушения в 2015 году плотины вблизи города Мариана (штат Минас-Жерайс) на юго-востоке Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

Прорыв дамбы на руднике компании Samarco, которой совместно, 50% на 50%, владеют BHP и Vale, высвободил 60 млн куб. м железорудных отходов и грязи, побочных продуктов добычи железной руды в этом районе, что стало одной из самых крупных экологических катастроф в стране. Были разрушены близлежащие деревни, погибли 19 человек. Сотни километров водных путей вплоть до Атлантического океана были загрязнены.

Судебный вердикт был вынесен в ответ на гражданский иск, поданный прокуратурой и федеральным прокурором. Как отмечает издание, горнодобывающие компании пытались достичь внесудебного урегулирования с государственными органами, но после многих лет споров эти усилия зашли в тупик.

Трагедия вблизи Марианы привлекла внимание мировой общественности к мерам безопасности в горнодобывающей промышленности, отмечает издание. BHP и Vale столкнулись с параллельным коллективным иском в Великобритании с участием почти 700 тыс. истцов.

Как напоминает FT, пять лет назад в том же штате Минас-Жерайс произошел прорыв дамбы на железнорудной шахте Vale в городе Брумадинью. Погибли 270 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Brazil orders Vale, BHP and Samarco to pay $9.7B in damages for dam disaster

Самое важное

В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37
Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны
20 января 2024 г. 10:01
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29
19 января 2024 г. 17:28
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
Религиозным образованиям в Азербайджане выделена финансовая помощь
19 января 2024 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi