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Суд в Боливии запретил экс-президенту Моралесу баллотироваться на пост президента

Суд в Боливии запретил экс-президенту Моралесу баллотироваться на пост президента Конституционный суд Боливии лишил бывшего президента Эво Моралеса права баллотироваться на президентские выборы в 2025 году.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 23:34
Суд в Боливии запретил экс-президенту Моралесу баллотироваться на пост президента

Конституционный суд Боливии лишил бывшего президента Эво Моралеса права баллотироваться на президентские выборы в 2025 году.

Как передает Report, об этом сообщил AFP со ссылкой на конституционный суд страны.

Моралес, первый в истории Боливии президент, представляющий коренное индейское население, пришел к власти в 2006 году и три срока занимал пост главы страны. Он пользовался огромной популярностью, пока не попытался обойти конституцию и баллотироваться на четвертый срок в 2019 году. Несмотря на победу на голосовании, Моралес был вынужден уйти в отставку на фоне массовых протестов по поводу предполагаемых фальсификаций и бежал из страны. Он вернулся после того, как его тогдашний союзник Луис Арсе стал президентом в октябре 2020 года.

На своем сайте конституционный суд Боливии заявил, что ограничение сроков полномочий является "идеальной мерой", гарантирующей, что никто не сможет "увековечить себя у власти".

Субботнее заявление суда также отменило решение, вынесенное им в 2017 году, которое устанавливало, что возможность баллотироваться на переизбрание является "правом человека".

Новое решение не может быть обжаловано. Моралес осудил новое постановление как свидетельство того, что он назвал "соучастием против него судей, правительства и правого крыла Боливии".

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