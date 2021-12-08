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Суд в Бангладеш приговорил к смертной казни 20 человек за убийство студента

Суд в Бангладеш приговорил к смертной казни 20 человек за убийство студента Суд в Дакке вынес смертный приговоров 20 гражданам за убийство в 2019 году студента Бангладешского инженерно-технологического университета Абрара Фахада, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 12:52
Суд в Бангладеш приговорил к смертной казни 20 человек за убийство студента

Суд в Дакке вынес смертный приговоров 20 гражданам за убийство в 2019 году студента Бангладешского инженерно-технологического университета Абрара Фахада, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

На заседании суда по делу об убийстве Фахада присутствовали 22 из 25 обвиняемых. Двадцать из них получили высшую меру наказания. Пятеро приговорены к пожизненному заключению, однако трое из них скрылись от правосудия.

Абрар Фахад, 21-летний студент бангладешского вуза, был найден мертвым 7 октября 2019 года. Его подвергли пыткам, а затем забили до смерти за публикации в Facebook. После убийства в студенческих кампусах по всей стране начались протесты с требованиями найти и наказать виновных в гибели молодого человека.

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