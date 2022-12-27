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Суд в Анголе арестовал активы дочери экс-президента на $1 млрд

Суд в Анголе арестовал активы дочери экс-президента на $1 млрд Верховный суд Анголы постановил арестовать активы на сумму в $1 млрд у Изабель душ Сантуш, старшей дочери бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, которая подозревается в финансовых преступлениях.
Другие страны
27 декабря 2022 г. 23:32
Суд в Анголе арестовал активы дочери экс-президента на $1 млрд

Верховный суд Анголы постановил арестовать активы на сумму в 1 млрд долларов у Изабель душ Сантуш, старшей дочери бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, которая подозревается в финансовых преступлениях.

Как передает Report со ссылкой на Jornal de Angola, мотивируя свое решение, суд отметил, что этот шаг предпринят на основе конвенции ООН по борьбе с коррупцией, передает издание. Арестованы принадлежащие Изабель душ Сантуш пакеты акций в десятках компаний, в том числе и зарубежных. Подчеркнуто, что меры имеют превентивный характер.

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Версия на азербайджанском языке Anqolada məhkəmə eks-prezidentin qızının 1 milyard dollarlıq aktivlərinə həbs qoyub

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