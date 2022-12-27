Суд в Анголе арестовал активы дочери экс-президента на $1 млрд

Верховный суд Анголы постановил арестовать активы на сумму в $1 млрд у Изабель душ Сантуш, старшей дочери бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, которая подозревается в финансовых преступлениях.

Верховный суд Анголы постановил арестовать активы на сумму в 1 млрд долларов у Изабель душ Сантуш, старшей дочери бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, которая подозревается в финансовых преступлениях.