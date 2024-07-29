Суд Уганды предъявил обвинения в терроризме 36 оппозиционерам

Суд в Уганде предъявил обвинения в терроризме 36 сторонникам оппозиции, депортированным из Кении, где они проходили учебный курс.

Суд в Уганде предъявил обвинения в терроризме 36 сторонникам оппозиции, депортированным из Кении, где они проходили учебный курс.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что дело против обвиняемых, являющихся членами одной из крупнейших оппозиционных партий Уганды "Форум за демократические перемены", было возбуждено на фоне антиправительственных выступлений молодежи в Уганде и Кении.

По данным агентства, власти Кении задержали с конфискацией имущества, а затем депортировали 36 угандийских оппозиционеров, когда они 23 июля отправились в город Кисуму на границе с Угандой, чтобы принять участие в учебном курсе по лидерству и управлению.

По словам главы партии Кииза Бесидже, их подвергли пыткам, несколько человек получили травмы.

Уточняется, что в обвинительном заключении суда 36 оппозиционеров обвиняются в поездке в Кению "с целью предоставления или получения террористической подготовки". Согласно информации, сейчас они содержатся в тюрьме в 50 км к северо-западу от столицы.

Ранее полиция Уганды предъявила обвинения в нарушении общественного порядка 100 задержанным участникам антиправительственных акций.