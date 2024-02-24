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Суд Туниса заочно приговорил экс-президента к восьми годам тюрьмы

Суд Туниса заочно приговорил экс-президента к восьми годам тюрьмы Бывший президент Туниса Монсеф Марзуки заочно приговорен судом североафриканской страны к восьми годам тюремного заключения.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 03:19
Суд Туниса заочно приговорил экс-президента к восьми годам тюрьмы

Бывший президент Туниса Монсеф Марзуки заочно приговорен судом североафриканской страны к восьми годам тюремного заключения.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Mosaique FM.

Причиной уголовного преследования стало то, что бывший глава государства в прессе и социальных сетях часто критикует администрацию президента Каиса Саида. Суд счел Марзуки виновным в подстрекательстве людей к свержению правящего режима, провоцировании беспорядков, убийств и грабежей на территории Туниса.

Напомним, что Марзуки был президентом Туниса с декабря 2011 года по декабрь 2014 года. Он известен многолетней правозащитной и писательской деятельностью. Сейчас Марзуки проживает во Франции.

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