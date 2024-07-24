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Суд Таиланда 14 августа вынесет решение по делу об отставке премьер-министра

Суд Таиланда 14 августа вынесет решение по делу об отставке премьер-министра Конституционный суд (КС) Таиланда 14 августа вынесет решение по делу о призыве сенаторов отправить в отставку главу правительства Сеттху Тхависина, которого они обвинили в нарушении этического кодекса при назначении Пхичита Чынбана министром в канцелярии
Другие страны
24 июля 2024 г. 09:14
Суд Таиланда 14 августа вынесет решение по делу об отставке премьер-министра

Конституционный суд (КС) Таиланда 14 августа вынесет решение по делу о призыве сенаторов отправить в отставку главу правительства Сеттху Тхависина, которого они обвинили в нарушении этического кодекса при назначении Пхичита Чынбана министром в канцелярии премьера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.

Решение будет принято по итогам голосования судей, после чего в 15:00 по местному времени состоится его заслушивание, говорится в сообщении.

КС Таиланда 23 мая принял к рассмотрению петицию группы из 40 сенаторов с требованием отправить в отставку главу правительства. Сенаторы в своем ходатайстве выразили недовольство в связи с назначением бывшего юриста Чынбана на должность в правительстве из-за его прошлого. В июне 2008 года суд приговорил его к шести месяцам тюремного заключения в связи с попыткой подкупа судей, когда он представлял интересы бывшего премьера Таксина Чинавата по одному из дел о коррупционных преступлениях. Совет юристов Таиланда тогда приостановил действие его адвокатской лицензии на пять лет.

Тхависин ранее заявил, что он обращался в Государственный совет (юридический орган правительства) за консультацией по поводу назначения Чынбана, прежде чем представить королю новый состав кабинета для утверждения. Чынбан 21 мая подал в отставку, чтобы, по его словам, "премьер-министр мог продолжать управлять страной".

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