Суд США вынес приговор самому разыскиваемому наркобарону Мексики

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В США суд присяжных вынес обвинительный приговор мексиканскому наркобарону Хоакину Гусману Лоэру по кличке Коротышка.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает CNN.

Отмечается, что его признали виновным по десяти пунктам обвинения. Присяжные совещались 34 часа в течение шести дней, прежде чем определиться со своим решением.

Уточняется, что его обвиняли, в частности, в международной торговле наркотиками, в заговоре с целью отмывания доходов от наркотиков, использовании огнестрельного оружия.

Решение о наказании наркобарона ещё не принято, однако известно, что ему грозит пожизненное заключение.

В начале 2016 года сообщалось, что власти Мексики задержали самого разыскиваемого наркобарона страны, после чего в 2017 году он был экстрадирован в США.