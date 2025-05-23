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Суд США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов в Гарвард

Суд США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов в Гарвард Суд в США временно приостановил действие запрета администрации президента Дональда Трампа на приём иностранных студентов в Гарвардский университет.
Другие страны
23 мая 2025 г. 21:54
Суд США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов в Гарвард

Суд в США временно приостановил действие запрета администрации президента Дональда Трампа на приём иностранных студентов в Гарвардский университет.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Это произошло через несколько часов после того, как старейший вуз страны подал иск против властей США. Администрация Гарварда утверждала, что принятое 22 мая решение исключить учебное заведение из системы SEVP Министерства внутренней безопасности нарушает закон.

"Этот акт правительства, явно направленный на возмездие за то, что Гарвард воспользовался своими правами, гарантированными Первой поправкой, и отклонил требования правительства контролировать управление Гарвардом, учебную программу и "идеологию" его преподавателей и студентов", – говорится иске университета.

Президент университета Алан Гарбер пообещал сообществу Гарварда, что университет будет бороться за своих иностранных студентов.

В ответ на иск Гарварда Белый дом обвинил руководство вуза в превращении "некогда великого учебного заведения в рассадник антиамериканских, антисемитских и протеррористических агитаторов" и заявил, что "приём иностранных студентов – это привилегия, а не право".

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