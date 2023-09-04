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Суд снял обвинения в коррупции и лишил должности вице-премьера Малайзии

Суд снял обвинения в коррупции и лишил должности вице-премьера Малайзии Высокий суд Куала-Лумпура лишил занимаемой должности заместителя премьер-министра Малайзии Ахмада Захида Хамиди. Вместе с этим с чиновника будут сняты все обвинения в коррупции и отмывании денег.
Другие страны
4 сентября 2023 г. 11:00
Суд снял обвинения в коррупции и лишил должности вице-премьера Малайзии

Высокий суд Куала-Лумпура лишил занимаемой должности заместителя премьер-министра Малайзии Ахмада Захида Хамиди. Вместе с этим с чиновника будут сняты все обвинения в коррупции и отмывании денег.

Как передает Report со ссыцлкой на ТАСС, об этом пишет газета The Straits Times.

Однако, по ее информации, уже бывший вице-премьер сможет предстать перед судом по тем же обвинениям в будущем. Этот приговор "не равносилен оправдательному решению" и обвинение оставляет за собой право "возобновить процесс", если сочтет это необходимым. Ранее сторона защиты требовала снять с Хамиди все обвинения.

Как отмечает издание, Хамиди, который в прошлом занимал пост лидера крупнейшей политической партии Объединенная малайская национальная организация, предстал перед судом по 47 пунктам обвинения. Среди них - коррупция, отмывание денег и злоупотребление доверием, которые привели к убыткам в размере 31 млн малайзийских ринггитов ($9 млн). Незаконные операции чиновник проводил с помощью структур своего благотворительного фонда Яясан Акалбуди, пишет газета.

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Версия на английском языке Malaysia drops corruption charges against PM Anwar's ally

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