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Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз

Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз Суд штата Вашингтон отказался исключить бывшего президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих выборах.
Другие страны
19 января 2024 г. 07:31
Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз

Суд штата Вашингтон отказался исключить бывшего президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих выборах.

Как передает Report, об этом заявил представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг.

"Решение Вашингтона отражает аналогичные решения более десятка федеральных судов, а также судов штатов Мичиган, Миннесота и Орегон", — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что, по мнению Трампа, Верховный суд США отменит решения штатов Мэн и Колорадо об отстранении его от местных праймериз. В предвыборном штабе Трампа назвали отстранения бывшего главы государства от праймериз попытками вмешательства в выборы и нападением на демократию.

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