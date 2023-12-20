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Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах

Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему лидеру США Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента в 2024 году.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 05:07
Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах

Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему лидеру США Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

Решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к конституции, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.

За вынесение запрета Трампу проголосовали четверо судей, против — трое. Телеканал отметил, что все семь судей Верховного суда штата были назначены на свои посты решениями губернаторов-демократов. Вердикт суда в отношении Трампа действителен только на территории штата Колорадо. Пока он не вступил в силу, так как экс-президент до 4 января имеет право на подачу апелляции в Верховный суд США.

Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чунг сразу же заявил, что решение суда в Колорадо является ошибочным и пообещал незамедлительно его обжаловать в высшей судебной инстанции страны.

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Версия на азербайджанском языке Kolorado məhkəməsi Trampın yerli praymerizlərdə iştirakını qadağan edib

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