О нас

Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия

Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия Суд американского штата Колорадо признал, что экс-президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия в январе 2021 года.
Другие страны
18 ноября 2023 г. 11:26
Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия

Суд американского штата Колорадо признал, что экс-президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия в январе 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP).

Тем не менее, суд постановил, что Трамп может продолжить участвовать в президентских выборах 2024 года.

Как отмечает AP со ссылкой на решение судебной инстанции, судья признала, что Трамп своими действиями и публичными заявлениями "спровоцировал восстание" 2021 года. Однако в решении отдельно указано, что это обстоятельство не мешает экс-президенту США вновь баллотироваться на пост главы государства.

Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чунг заявил, что категорически не согласен с решением суда Колорадо. Он отверг причастность экс-президента к штурму Капитолия и высказал мнение о том, что сейчас представители Демократической партии США "осуществляют циничные попытки вмешаться в предстоящие выборы".

В августе этого года Трампу предъявили федеральные обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Большое федеральное жюри предъявило ему обвинения по четырем пунктам, по двум из которых грозит до 5 лет тюрьмы, еще по двум - до 20-ти лет. Бывший президент не признал свою вину.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
Эксперт: Армянская диаспора в ЕС активно распространяет дезинформацию об Азербайджане
14 ноября 2023 г. 14:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
Срок пребывания турецких военнослужащих в Азербайджане продлят еще на один год
13 ноября 2023 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi