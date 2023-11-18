Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия

Суд американского штата Колорадо признал, что экс-президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия в январе 2021 года.

Суд американского штата Колорадо признал, что экс-президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия в январе 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP).

Тем не менее, суд постановил, что Трамп может продолжить участвовать в президентских выборах 2024 года.

Как отмечает AP со ссылкой на решение судебной инстанции, судья признала, что Трамп своими действиями и публичными заявлениями "спровоцировал восстание" 2021 года. Однако в решении отдельно указано, что это обстоятельство не мешает экс-президенту США вновь баллотироваться на пост главы государства.

Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чунг заявил, что категорически не согласен с решением суда Колорадо. Он отверг причастность экс-президента к штурму Капитолия и высказал мнение о том, что сейчас представители Демократической партии США "осуществляют циничные попытки вмешаться в предстоящие выборы".

В августе этого года Трампу предъявили федеральные обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Большое федеральное жюри предъявило ему обвинения по четырем пунктам, по двум из которых грозит до 5 лет тюрьмы, еще по двум - до 20-ти лет. Бывший президент не признал свою вину.