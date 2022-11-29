Суд разрешил бывшему вице-президенту Эквадора покинуть тюрьму

Суд Эквадора разрешил бывшему вице-президенту страны Хорхе Гласу покинуть тюрьму, где он отбывает наказание за коррупцию.

Суд Эквадора разрешил бывшему вице-президенту страны Хорхе Гласу покинуть тюрьму, где он отбывает наказание за коррупцию.

Как передает Report со ссылкой на местную газету El Comercio , судья пришел к выводу о том, что права экс-чиновника были нарушены в связи с тем, что обвинение до сих пор не рассмотрело его запрос об объединении назначенных ему по итогам рассмотрения двух дел тюремных сроков продолжительностью шесть и восемь лет. В частности, Глас просил ограничиться одним более продолжительным сроком содержания под стражей, что впоследствии позволило бы ему выйти по УДО.

После выхода из тюрьмы Котопахи экс-политик, находившийся в заключении с конца 2017 года, должен будет еженедельно отмечаться в тюрьме Гуаякиля, ему запрещено покидать страну.