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Суд разрешил  бывшему вице-президенту Эквадора покинуть тюрьму

Суд разрешил  бывшему вице-президенту Эквадора покинуть тюрьму Суд Эквадора разрешил бывшему вице-президенту страны Хорхе Гласу покинуть тюрьму, где он отбывает наказание за коррупцию.
Другие страны
29 ноября 2022 г. 05:51
Суд разрешил  бывшему вице-президенту Эквадора покинуть тюрьму

Суд Эквадора разрешил бывшему вице-президенту страны Хорхе Гласу покинуть тюрьму, где он отбывает наказание за коррупцию.

Как передает Report со ссылкой на местную газету El Comercio, судья пришел к выводу о том, что права экс-чиновника были нарушены в связи с тем, что обвинение до сих пор не рассмотрело его запрос об объединении назначенных ему по итогам рассмотрения двух дел тюремных сроков продолжительностью шесть и восемь лет. В частности, Глас просил ограничиться одним более продолжительным сроком содержания под стражей, что впоследствии позволило бы ему выйти по УДО.

После выхода из тюрьмы Котопахи экс-политик, находившийся в заключении с конца 2017 года, должен будет еженедельно отмечаться в тюрьме Гуаякиля, ему запрещено покидать страну.

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