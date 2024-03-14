Суд рассмотрит апелляцию Имрана Хана на приговор по делу о нарушении гостайны

Высокий суд Исламабада согласился рассмотреть апелляцию бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана на приговор по обвинению в нарушении закона о гостайне.

Высокий суд Исламабада согласился рассмотреть апелляцию бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана на приговор по обвинению в нарушении закона о гостайне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo TV, рассмотрение апелляции назначено на 18 марта.

Ранее суд заявлял, что Хан не имеет права обжаловать вынесенный ему приговор по этому резонансному делу.

30 января на закрытом судебном процессе Хан вместе с экс-министром иностранных дел Шахом Мехмудом Куреши был приговорен к 10 годам тюрьмы за нарушение 5 и 9 статей закона о гостайне. По другому судебному приговору Хан и его жена были приговорены к 14 годам лишения свободы за коррупцию и продажу ими подарков стоимостью более 500 тыс. долларов, находящихся в собственности государства и полученных Ханом во время пребывания на посту главы правительства.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годах. Экс-глава правительства Пакистана был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия.