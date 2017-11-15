Суд проверит законность заочного ареста Тельмана Исмаилова

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на заочный арест бывшего владельца закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, обвиняемого по делу об организации двух убийств.

Как передает Report, сообщили РИА Новости в суде.

Адвокат Марина Русакова настаивает на отмене решения Басманного суда Москвы, заочно выдавшего санкцию на арест.

В рамках этого же дела ранее был арестованы его братья Вагиф и Рафик Исмаиловы. Четвертым фигурантом дела является Мехман Керимов. Им вменяется два убийства — расстрел владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино-Моторс" Юрия Брилева в мае 2016 года на Новорижском шоссе.

Обвинения предъявлены по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом группой лиц".