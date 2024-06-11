Суд продлил задержание экс-президента Перу до августа 2025 года

Перуанский суд продлил срок задержания экс-президента страны Педро Кастильо, обвиняемого в организации мятежа, до августа 2025 года.

Перуанский суд продлил срок задержания экс-президента страны Педро Кастильо, обвиняемого в организации мятежа, до августа 2025 года.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении суда в соцсети X.

Суд посчитал необходимым продлить задержание Кастильо до 6 августа 2025 года из-за того, что рассматриваемое в его отношении дело "находится на промежуточной стадии".

Отметим, что 7 декабря 2022 года занимавший на тот момент пост президента Перу Кастильо объявил о роспуске Конгресса (однопалатный парламент) и введении комендантского часа. Он выступил с обращением перед началом парламентского заседания, на котором рассматривался вопрос о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Депутаты не стали отменять голосование и одобрили лишение президента его полномочий.

Вооруженные силы и полиция выступили в поддержку Конгресса. Кастильо был задержан по обвинению в организации мятежа, прокуратура запросила для него 34 года лишения свободы.

Главой государства стала Дина Болуарте, занимавшая пост вице-президента.