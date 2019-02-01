В Италии суд признал законным увольнение женщины за прозябание в Facebook

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Верховный кассационный суд Италии отклонил жалобу жительницы провинции Брешия на увольнение с работы из-за чрезмерного увлечения Facebook.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают местные СМИ.

Женщина, работавшая секретарем у местного врача, за полтора года зашла в интернет 6 тысяч раз, из которых на Facebook приходилось 4,5 тысячи посещений, и оставалась онлайн, как отмечается, "порой на продолжительные промежутки времени".

Как пишет газета la Repubblica, после увольнения секретарь начала судебную тяжбу, настаивая на "вторжении в личную жизнь", однако ее иски последовательно отклонили трибунал и апелляционный суд Брешии. В их решениях отмечалась "степень серьезности действий" женщины, "нарушение ей общепринятой этики" и "отчетливая способность" такого поведения "подорвать доверие работодателя".