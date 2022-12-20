Суд признал 97-летнюю секретаршу концлагеря соучастницей убийства 10 тыс. человек

Суд в Германии приговорил 97-летнюю женщину, которая работала секретарем в нацистском концлагере Штуттгоф, к двум годам лишения свободы условно.

Суд в Германии приговорил 97-летнюю женщину, которая работала секретарем в нацистском концлагере Штуттгоф, к двум годам лишения свободы условно.

Как передает Report, об этом сообщает Der Spiegel.

Ирмгард Фурхнер признана виновной в соучастии в убийстве более 10 тыс. человек.

Женщина с 1943 по 1945 год работала секретарем коменданта и стенографисткой. На тот момент ей было 18-19 лет. На суде Фурхнер заявила, что ей "жаль, что все это произошло, и что в то время она была в Штуттгофе".

По данным следствия, обвиняемая знала о систематических убийствах в лагере и помогала организовывать "марши смерти" из лагеря в начале 1945 года, сообщает "Северо-Германское радио".

Следствие в отношении Ирмгард велось в течение последних пяти лет, 30 сентября должно было состояться первое судебное заседание по ее делу. Однако в суд немка не пришла, а попыталась скрыться от следствия. Позже она была задержана и помещена в изолятор временного содержания.

На заседание суда 19 октября обвиняемую доставили из дома престарелых на машине скорой помощи.

В лагере Штуттгоф под Гданьском эсэсовцы содержали во время Второй мировой войны более ста тысяч человек, многие из которых были евреями. По данным историков, в лагере погибло около 65 тыс. человек. Большинство людей умирали от истощения и болезней, но как минимум 200 человек были убиты в газовой камере, свыше 30 казнены выстрелом в голову.