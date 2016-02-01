​Суд приговорил жительницу Великобритании к шести годам тюрьмы за связи с ИГ

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Британский суд приговорил к шести годам тюрьмы 26-летнюю жительницу Соединенного Королевства Тарину Шакил за присоединение к группировке "Исламское государство" и поощрение терроризма, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Британка в октябре 2014 года вместе со своим малолетним сыном уехала из Бирмингема в Сирию, сообщив родственникам, что отправилась на отдых. Уже в городе Ракка, который находится под контролем боевиков, в социальных сетях она активно размещала поддерживающие действия боевиков сообщения и призывала "взять в руки оружие".

Шакил вернулась в Великобританию в феврале 2015 года и была сразу же задержана полицейскими контртеррористического подразделения в лондонском аэропорту Хитроу.

По данным властей Соединенного Королевства, в настоящее время в рядах ИГ воюют не менее 850 британцев.