Суд приговорил убийцу Бориса Немцова к 20 годам тюрьмы

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Московский окружной военный суд приговорил киллера Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство российского политика Бориса Немцова.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, прокуратура просила о пожизненном заключении.

Суд, в добавок, назначил штраф 100 тысяч рублей (1660 долларов), а также лишил Дадаева звания лейтенанта и Ордена Мужества.

Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали Дадаева виновным и не заслуживающим снисхождения.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит поздним вечером 27 февраля 2015 года.