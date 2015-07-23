​Суд приговорил к тюрьме китайскую пару, продавшую сына

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Суд уезда Цинфэн в провинции Хэнань приговорил к тюремному заключению пару, которая в марте этого года продала за 100 тыс. юаней (16 тыс. долларов) собственного сына, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

У молодой пары, которая проживала совместно с 2010 года без официальной регистрации брака, в январе этого года родился третий ребенок. Обоим родителям по 24 года. Из-за боязни, что рождение ребенка ухудшит финансовое положение пары, отец ребенка предложил продать сына. В марте с помощью врача им удалось продать ребенка местному жителю за 16 тыс. долларов США. История получила огласку, когда в полицию обратился дедушка мальчика.

"Отец приговорён к пяти годам тюремного заключения, мать - к трем годам заключения с отсрочкой исполнения приговора на пять лет", - цитирует агентство вердикт суда.

Кроме того, суд оштрафовал пару на 50 тыс. юаней и постановил конфисковать полученную прибыль.