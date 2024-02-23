Суд приговорил экс-канцлера Австрии к восьми месяцам условно за дачу ложных показаний

Земельный суд Вены по уголовным делам приговорил бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца к восьми месяцам условно по делу о даче ложных показаний.

Земельный суд Вены по уголовным делам приговорил бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца к восьми месяцам условно по делу о даче ложных показаний.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС,

"Себастьян Курц виновен", - отметил судья Михаэль Радастич. Он назначил экс-канцлеру наказание в виде 8 месяцев условного заключения по делу о даче ложных показаний перед парламентским комитетом, оправдав Курца по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.