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Суд приговорил экс-канцлера Австрии к восьми месяцам условно за дачу ложных показаний

Суд приговорил экс-канцлера Австрии к восьми месяцам условно за дачу ложных показаний Земельный суд Вены по уголовным делам приговорил бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца к восьми месяцам условно по делу о даче ложных показаний.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 22:44
Суд приговорил экс-канцлера Австрии к восьми месяцам условно за дачу ложных показаний

Земельный суд Вены по уголовным делам приговорил бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца к восьми месяцам условно по делу о даче ложных показаний.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС,

"Себастьян Курц виновен", - отметил судья Михаэль Радастич. Он назначил экс-канцлеру наказание в виде 8 месяцев условного заключения по делу о даче ложных показаний перед парламентским комитетом, оправдав Курца по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBAG.

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