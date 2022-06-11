Суд приговорил бывшую и.о. президента Боливии к 10 годам тюрьмы по делу о госперевороте

Суд признал бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес виновной по делу о госперевороте и приговорил ее к 10 годам тюрьмы.

Суд признал бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес виновной по делу о госперевороте и приговорил ее к 10 годам тюрьмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, оглашение вердикта транслировалось на сайте газеты Pagina Siete.

"Приговорить ее к 10 годам лишения свободы..., до 10 июня 2032 года", - заявил судья. По его словам, Аньес была признана виновной в "неисполнении обязанностей" сенатора и "принятии решений, которые противоречат конституции".

Напомним, что Аньес находится под стражей с 13 марта прошлого года. Генеральная прокуратура просила для бывшей и. о. главы государства 15 лет тюрьмы. Аньес отвергает свою вину и считает себя жертвой политического преследования.