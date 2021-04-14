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Суд прекратил дело о махинациях в отношении вице-президента Аргентины

Суд прекратил дело о махинациях в отношении вице-президента Аргентины Аргентинский кассационный суд постановил прекратить уголовное преследование в отношении вице-президента и бывшей главы государства Кристины Фернандес де Киршнер, которую подозревали в участии в махинациях с валютными фьючерсами.
Другие страны
14 апреля 2021 г. 08:26
Суд прекратил дело о махинациях в отношении вице-президента Аргентины
Кристина Фернандес де Киршнер

Аргентинский кассационный суд постановил прекратить уголовное преследование в отношении вице-президента и бывшей главы государства Кристины Фернандес де Киршнер, которую подозревали в участии в махинациях с валютными фьючерсами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

Члены суда сочли, что действия Центробанка, которые рассматривались в рамках дела, не противоречили закону, поэтому фигурантов дела нельзя привлекать к уголовной ответственности. Помимо Фернандес де Киршнер, обвиняемыми проходили экс-министр экономики и губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисильоф, бывший глава ЦБ Алехандро Ваноли и действующий глава регулятора Мигель Песcе.

Отметим, что Фернандес де Киршнер остается фигурантом других уголовных дел. Ее обвиняют в отмывании денег, коррупции и препятствовании расследованию теракта.

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