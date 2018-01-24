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    Суд подтвердил обвинительный приговор бывшему президенту Бразилии

    Луис Инасиу Лула да Силва потерял право вновь претендовать на пост главы государства

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Cуд подтвердил обвинительный приговор Луле да Силве, политик теряет право вновь претендовать на пост президента Бразилии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заседание суда транслируется в прямом эфире на официальном канале судебного органа в YouTube.

    Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил в среду во второй инстанции обвинительный приговор, вынесенный ранее по делу экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Соответствующее решение было принято как минимум двумя судьями из трех на заседании.

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