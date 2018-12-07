Суд по делу об убийстве посла России начнется в Турции 8 января

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Суд принял обвинительное заключение прокуратуры по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Согласно информации, судебный процесс начнется 8 января 2019 года.

Отметим, что обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе главе FETО Фетхуллаху Гюлену. В обвинительном заключении говорится, что покушение на дипломата было организовано террористической организацией FETО, которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года. Подозреваемые в убийстве российского посла обвиняются в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности на месте.